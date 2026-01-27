Таран «Бабы-Яги» в небе над Запорожской областью попал на видео

Росгвардия показала уничтожение тяжелого гексакоптера ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области дрон-перехватчик Росгвардии протаранил тяжелый гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Видео уничтожения беспилотника противника предоставили «Ленте.ру» в российском ведомстве.

На кадрах видна мишень, которую успешно поразил ударный дрон.

Гексакоптер ВСУ был обнаружен оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа Росгвардии ночью в небе над одним из районов Запорожской области. После этого было принято решение о его уничтожении.

Протараненная «Баба Яга» потеряла баланс и рухнула в поле. Росгвардия предотвратила атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в прифронтовом регионе.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили FPV-дронами пункт управления операторов БПЛА ВСУ и спрятанный гексакоптер «Баба-яга».