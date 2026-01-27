Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:44, 27 января 2026Силовые структуры

Таран «Бабы-Яги» в небе над Запорожской областью попал на видео

Росгвардия показала уничтожение тяжелого гексакоптера ВСУ в Запорожской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Запорожской области дрон-перехватчик Росгвардии протаранил тяжелый гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Видео уничтожения беспилотника противника предоставили «Ленте.ру» в российском ведомстве.

На кадрах видна мишень, которую успешно поразил ударный дрон.

Гексакоптер ВСУ был обнаружен оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа Росгвардии ночью в небе над одним из районов Запорожской области. После этого было принято решение о его уничтожении.

Протараненная «Баба Яга» потеряла баланс и рухнула в поле. Росгвардия предотвратила атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в прифронтовом регионе.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили FPV-дронами пункт управления операторов БПЛА ВСУ и спрятанный гексакоптер «Баба-яга».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok