Таран «Бабы-Яги» в небе над Запорожской областью попал на видео

В Запорожской области дрон-перехватчик Росгвардии протаранил тяжелый гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Видео уничтожения беспилотника противника предоставили «Ленте.ру» в российском ведомстве.
На кадрах видна мишень, которую успешно поразил ударный дрон.
Гексакоптер ВСУ был обнаружен оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа Росгвардии ночью в небе над одним из районов Запорожской области. После этого было принято решение о его уничтожении.
Протараненная «Баба Яга» потеряла баланс и рухнула в поле. Росгвардия предотвратила атаку ВСУ на объекты инфраструктуры в прифронтовом регионе.
Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили FPV-дронами пункт управления операторов БПЛА ВСУ и спрятанный гексакоптер «Баба-яга».