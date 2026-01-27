Реклама

Российский дрон точно угодил в подвал с операторами БПЛА ВСУ

Точный прилет дрона в подвал с пунктом управления БПЛА ВСУ сняли на видео
Варвара Кошечкина
Российские бойцы уничтожили FPV-дронами пункт управления операторов БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спрятанный гексакоптер «Баба-яга». Видео опубликовано в Telegram-канале 15-й гвардейской мотострелковой Александрийской бригады.

На кадрах видно, как несколько российских дронов наносят поражение сначала накрытой брезентом «Бабе-яге», затем пункту управления, расположенному в подвале одного из хозяйств. Напоследок добивается антенна-ретранслятор, с помощью которой ВСУ увеличивали дальность действия своих дронов.

«Пример полной отработки по пункту управления БПЛА врага. Обнулили "старую", сам пункт, операторов и залакировали антенной. Финита», — говорится в посте.

Ранее новый министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что Россия начала запускать дроны под управлением спутниковой системы Starlink.

