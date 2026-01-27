Уроженец Украины выдвинулся в сенат США

Уроженец Украины и свидетель по делу об импичменте Трампу выдвинулся в сенат США

Уроженец Украины, отставной подполковник армии США Александр Виндман, известный как свидетель по делу об импичменте Дональду Трампу, объявил о выдвижении в сенат Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я — Алекс Виндман, и я баллотируюсь в сенат США», — написал он.

В 2019 году Виндман, будучи старшим советником по вопросам национальной безопасности, сыграл ключевую роль в первом процессе импичмента против Трампа, выступив с показаниями о телефонном разговоре президента с главой Украины Владимиром Зеленским. Противники Трампа пытались доказать, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против бывшего главы США Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании «Бурисма».

Известно, что Виндман занимал должность в Совете национальной безопасности Белого дома.

6 января президент США Дональд Трамп заявил, что в 2019 году ему пытались объявить импичмент за звонок украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам Трампа, тогда демократы утверждали, что он пытался запугать Киев, однако, по его мнению, это было не так.

Трамп также отметил, что подписал некий договор с Украиной. Согласно ему, Киев не должен каким-либо образом жульничать в отношениях с Вашингтоном. Однако, по словам американского лидера, украинская сторона уже несколько раз нарушила эти обязательства. О каком именно документе идет речь — неизвестно.