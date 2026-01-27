Реклама

В МИД Украины сделали заявление о встрече с Лавровым

Сибига заявил, что не видит необходимости во встрече с Лавровым
Екатерина Грищенко

Фото: Stringer / Reuters

Необходимости в организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Андрея Сибиги нет. Об этом заявил глава МИД Украины в интервью «Европейской правде».

«Нет, я не вижу такой необходимости», — подтвердил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва и Киев не должны создавать параллельные треки. Он напомнил, что в сформированные переговорные команды стран уже входят представители МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине. По словам американского политика, оно находится уже «на подходе».

