В МИД Украины сделали заявление о встрече с Лавровым

Необходимости в организации встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Андрея Сибиги нет. Об этом заявил глава МИД Украины в интервью «Европейской правде».
«Нет, я не вижу такой необходимости», — подтвердил глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, Москва и Киев не должны создавать параллельные треки. Он напомнил, что в сформированные переговорные команды стран уже входят представители МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине. По словам американского политика, оно находится уже «на подходе».