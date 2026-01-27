Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе». Такую оценку в интервью радиостанции WABC.

дал президент США Дональд Трамп.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — заявил Трамп, намекая на украинскую ситуацию. Он подчеркнул свое желание прекратить кровопролитие.

23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.