17:22, 27 января 2026Мир

Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе». Такую оценку в интервью радиостанции WABC.
дал президент США Дональд Трамп.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — заявил Трамп, намекая на украинскую ситуацию. Он подчеркнул свое желание прекратить кровопролитие.

23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.

