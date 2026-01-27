Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:41, 27 января 2026Силовые структуры

Сроки нахождения в российских СИЗО предложили ограничить

Москалькова призвала бороться за ограничение сроков нахождения подсудимых в СИЗО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ограничить сроки нахождения подсудимых в СИЗО. Об этом во вторник, 27 января, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад омбудсмена на заседании фракции КПРФ.

По слова Москальковой, ей поступает множество обращений о длительном нахождении под стражей людей, чье дело рассматривается в суде после следствия. Она уверена, что для них очень важно ограничить сроки пребывания в СИЗО.

«Давайте вместе бороться дальше за то, чтобы ограничивать сроки нахождения человека в СИЗО, это очень серьезно», — подытожила омбудсмен.

Ранее стало известно, что превращенный в общественное пространство бывший СИЗО «Кресты» сохранит свое историческое название.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Лифт с пассажиром рухнул в российском городе

    Министр обороны Украины подтвердил запуск Россией дронов со Starlink

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok