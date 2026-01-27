Сроки нахождения в российских СИЗО предложили ограничить

Москалькова призвала бороться за ограничение сроков нахождения подсудимых в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ограничить сроки нахождения подсудимых в СИЗО. Об этом во вторник, 27 января, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад омбудсмена на заседании фракции КПРФ.

По слова Москальковой, ей поступает множество обращений о длительном нахождении под стражей людей, чье дело рассматривается в суде после следствия. Она уверена, что для них очень важно ограничить сроки пребывания в СИЗО.

«Давайте вместе бороться дальше за то, чтобы ограничивать сроки нахождения человека в СИЗО, это очень серьезно», — подытожила омбудсмен.

Ранее стало известно, что превращенный в общественное пространство бывший СИЗО «Кресты» сохранит свое историческое название.

