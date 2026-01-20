Реклама

Силовые структуры
15:35, 20 января 2026

Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

Превращенный в общественное пространство бывший СИЗО «Кресты» сохранит название
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге превращенный в общественное пространство бывший СИЗО «Кресты» сохранит свое историческое название. Об этом сообщает 78 в своем Telegram-канале.

По данным канала, за это проголосовали 8730 петербуржцев. Это составило 71 процент респондентов. Всего в голосовании приняли участие 12 тысяч человек.

Группа компаний «КВС» планирует превратить бывший СИЗО в современный центр культурной жизни и сохранить его исторический облик. На территории легендарных «Крестов» откроют музеи, галереи и гостиницы, а также обустроят гастрономическую улицу и общественные пространства.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего СИЗО «Кресты» располагается тайный нелегальный бойцовский клуб.

