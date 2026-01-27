В соцсетях распространили фейк об обязательных браслетах для передачи данных о здоровье

Указы об обязательном ношении браслетов для передачи данных о здоровье — фейк

В соцсетях распространилось сразу несколько указов и постановлений от якобы глав Брянской, Мурманской, Калининградской, Рязанской, Херсонской областей, ДНР, Пермского края, Республик Удмуртия и Ингушетия, в которых сообщается об обязательном ношении мигрантами, иностранцами и госслужащими электронных браслетов, которые будут передавать данные о здоровье государственным органам.

В действительности документы — фейки. Опровержения указов дали уже несколько Центров управления регионом (ЦУР).

Так, на официальных ресурсах правительства Удмуртии подобного документа не выявлено. В свою очередь, Центр управления регионом (ЦУР) назвал якобы указ главы Удмуртии о персональных носимых устройствах (ПНУ) для мониторинга здоровья фейковым. Об этом сообщил «Коммерсант».

На официальном сайте правительства Пермского края также не выявлено подобного постановления правительства. А ЦУР Пермского края опроверг распространяемую информацию, сообщила «Комсомольская правда». Также в распространяемом документе содержатся ошибки в оформлении. В реальных актах за 2026 год используется иная нумерация и рядом с подписью губернатора указана его должность.

В Брянской области на официальных ресурсах правительства такого документа тоже не выявлено. Издание «Брянские новости» сообщило, что «агенты-пропагандисты распространили от имени властей Брянской области фальшивку с приказом надеть "браслеты неволи", которые якобы нужны для "цифрового мониторинга здоровья населения"». Журналисты добавили, что в правительстве области подтвердили, что постановление — фальшивка, на которую населению не стоит обращать внимание.

На официальном сайте правительства Херсонской области документа также не выявлено. При этом герб на фейковом указе не совпадает с реальным.

На официальном сайте главы ДНР указ также не выявлен. При этом, в отличие от фейкового документа, в последних опубликованных на официальном сайте указах вместе подписи используется печать.

На официальном сайте губернатора Запорожской области подобного документа также нет. Более того, с начала 2026 года нумерация указов и распоряжений — двухзначные числа, а указы под номерами 1100+ (как в фейковом документе от 26.01.26) выходили в 2025 году.

Также примечательно, что в поддельных документах от правительств Херсонской и Запорожской областей приводится распоряжение правительства РФ от 19.01.2026 №9-р о введении системы цифрового мониторинга здоровья с использованием электронных браслетов. Однако на официальном сайте правительства подобный документ отсутствует .

Юрист Артур Айрапетов отметил, что в России одна из лучших защит персональных данных в мире, поэтому исполнение якобы указов невозможно.

«Подобные якобы указы о том, что какое-то электронное устройство должно передавать всю информацию о местонахождении человека, его переговорах, его здоровье и так далее в какой-то единый центр, конечно, являются неконституционными. Они не соответствуют Конституции Российской Федерации, Федеральным законам. Это невозможно без соответствующих внесений изменений в Конституцию», — рассказал юрист.

Известно, что в декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года», в котором одной из целей развития здравоохранения в РФ является обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных, предотвращение деструктивного информационно-технологического вмешательства в информационные системы в сфере здравоохранения, что напрямую противоречит фейковым указам.

Данные о том, что в российских регионах якобы будет введено обязательное ношение мигрантами, иностранцами и госслужащими электронных браслетов, которые будут передавать данные о здоровье государственным органам, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».