Воображающей друга вместо непривлекательного мужа во время секса женщине дали совет

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 54-летней женщине, которая 28 лет живет в счастливом браке, но во время секса вместо мужа воображает его друга. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Женщина рассказала, что, несмотря на бесконфликтный брак и достаток, в глубине души она все еще не уверена, что живет с мужчиной своей мечты. Во время занятий сексом она представляет близкого друга мужа, которого знает уже более 20 лет и который так и не встретил подходящую женщину. «Возможно, из-за этого он остался молодым на вид и красивым — в отличие от моего мужа, который с годами позволил себе располнеть и стать непривлекательным. Мы всегда были хорошими друзьями, и я не раз утешала его после крушения романов. Мы никогда не целовались, разве что в моем воображении», — призналась автор письма.

В ответ Коллинз отметила, что после многих лет брака совместная жизнь могла стать предсказуемой и однообразной, и фантазии женщины о другом партнере понятны. «Я не могу отделаться от мысли, что если бы вам было суждено быть вместе, то мужчина вашей мечты уже сделал бы первый шаг. С другой стороны, давайте представим, что он чувствует то же, что и вы, и вы оба решаете действовать. Вполне возможно, что ваши отношения не сохранятся, если вы будете проводить вместе каждый день, и вы будете сожалеть о боли, которую причинили не только другим людям, но и себе тоже», — считает Коллинз. По ее мнению, более разумный путь — поработать над браком у семейного терапевта.

Ранее Коллинз заявила, что если мужчина не бросил жену в течение шести месяцев после начала романа на стороне, то он не собирается этого делать в будущем. Любовницам она посоветовала не ждать распада чужой семьи и разорвать отношения с женатым мужчиной.