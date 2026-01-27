Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:02, 27 января 2026Забота о себе

Воображающей друга вместо непривлекательного мужа во время секса женщине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Baza Production / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет 54-летней женщине, которая 28 лет живет в счастливом браке, но во время секса вместо мужа воображает его друга. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Женщина рассказала, что, несмотря на бесконфликтный брак и достаток, в глубине души она все еще не уверена, что живет с мужчиной своей мечты. Во время занятий сексом она представляет близкого друга мужа, которого знает уже более 20 лет и который так и не встретил подходящую женщину. «Возможно, из-за этого он остался молодым на вид и красивым — в отличие от моего мужа, который с годами позволил себе располнеть и стать непривлекательным. Мы всегда были хорошими друзьями, и я не раз утешала его после крушения романов. Мы никогда не целовались, разве что в моем воображении», — призналась автор письма.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В ответ Коллинз отметила, что после многих лет брака совместная жизнь могла стать предсказуемой и однообразной, и фантазии женщины о другом партнере понятны. «Я не могу отделаться от мысли, что если бы вам было суждено быть вместе, то мужчина вашей мечты уже сделал бы первый шаг. С другой стороны, давайте представим, что он чувствует то же, что и вы, и вы оба решаете действовать. Вполне возможно, что ваши отношения не сохранятся, если вы будете проводить вместе каждый день, и вы будете сожалеть о боли, которую причинили не только другим людям, но и себе тоже», — считает Коллинз. По ее мнению, более разумный путь — поработать над браком у семейного терапевта.

Ранее Коллинз заявила, что если мужчина не бросил жену в течение шести месяцев после начала романа на стороне, то он не собирается этого делать в будущем. Любовницам она посоветовала не ждать распада чужой семьи и разорвать отношения с женатым мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Экс-аналитик ЦРУ призвал признать новые регионы России

    В посольстве прокомментировали территориальные претензии Эстонии к России

    Воображающей друга вместо непривлекательного мужа во время секса женщине дали совет

    Собратья спасли монаха от огромного питона

    В Германии рассказали о сговорчивости Украины

    На Западе предупредили о возможных провокациях Киева перед переговорами

    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспаления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok