ВС России взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли село Новояковлевка в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Новояковлевка в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Днепр».

Помимо того, российским войскам удалось нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Магдалиновка и Садовое. Противник за сутки лишился до 40 бойцов, девяти автомобилей, артиллерийского орудия, склада с горючим, а также четырех станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что с начала января в зоне проведения спецоперации под контроль Вооруженных сил России перешло более 500 квадратных километров территории. Отмечалось, что российские войска имеют успехи в том числе в создании приграничной буферной зоны.