Юрист объяснил блокировку банковских переводов россиян

Юрист Пашин: Банковские переводы блокируют из-за нетипичного поведения россиян

Банки могут отклонять переводы россиян из-за их нетипичного поведения. Так объяснил блокировки адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, его слова приводит РИА Новости.

По словам юриста, банк может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения или устройство, с помощью которого она осуществляется. Среди возможных причин также могут быть подозрительные частота проведения операций или их адресат. Например, банк может насторожить перевод миллиона рублей от пользователя, который ранее не совершал платежи на сумму более 20 тысяч.

«Повторюсь, точных параметров, при какой разнице с обычным переводом клиента конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет», — добавил Пашин.

За первые недели начавшегося 2026 года число временных блокировок карт и счетов физлиц составило от двух до трех миллионов. Помимо карточных переводов, на блокировку жалуются клиенты, которые совершают покупки на маркетплейсах. Эксперты связывают эту тенденцию с расширением критериев, по которым отслеживаются подозрительные операции.

Как отмечал ранее разработчик в IT-компании One Inc Сергей Гасилов, итоговое решение банка о проведении денежного перевода зависит от множества факторов, которые могут меняться в зависимости от обстоятельств. Решение о том, проводить платеж или отклонять его, банковская система принимает не только на основе номера карты, суммы и магазина, пояснил аналитик. Даже та операция, которая несколько дней назад могла казаться безопасной и надежной, сегодня может восприниматься банком уже в качестве подозрительной, отметил Гасилов.

