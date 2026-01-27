Жених и невеста сбросили 43 килограмма на двоих перед свадьбой

Жених и невеста из США похудели на 43 килограмма для свадьбы

Жители США Райли и Айзек Анастасиу похудели перед свадьбой и удивили гостей на церемонии. Об этом пишет People.

В мае 2025 года они оба весили 98 килограммов. При этом и физически, и морально оба чувствовали себя неважно. Жених и невеста хотели выглядеть на свадебных фотографиях как можно лучше и решили сбросить лишний вес за полгода до праздника.

Райли решила соблюдать дефицит калорий и много ходила: по 10-15 тысяч шагов в день. Она ездила на занятия по пилатесу, старалась есть меньше сахара и достаточно спать. Айзек же занялся бегом и практиковал интервальное голодание. Благодаря общим усилиям жених и невеста в сумме сбросили 43 килограмма.

По словам Райли, многие друзья и родственники были искренне шокированы их трансформацией. Если новую фигуру девушки они еще могли видеть в социальных сетях, то изменения во внешности Айзека, ничего не публикующего в своих аккаунтах, стал для них настоящим открытием.

Девушка отметила, что совместное похудение их очень сблизило. По ее словам, партнерство в этом вопросе помогает не сдаваться. Всем желающим похудеть она посоветовала начать с малого. «Самое главное — поставьте себе цель чувствовать себя сильнее, здоровее и увереннее, а не гоняйтесь за числом на весах», — отметила Райли.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии решила похудеть ради будущей свадьбы и сбросила 57 килограммов с помощью операции. Она пошла на это, увидев фотографии с помолвки.

