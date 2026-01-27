Жители Киева пожелали Зеленскому на праздник скорейшего изгнания и билет в крематорий

Жители Киева подарили бы Зеленскому костюм, книгу и билет в крематорий

Жители Киева ответили на вопрос о подарке президенту Украины Владимиру Зеленскому на день рождения. Видео публикует Telegram-канал «Политика страны».

«Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные», — сказано в публикации.

Жители рассказали о пожеланиях президенту. Среди ответов приводятся: книги по политической философии, костюм для зарубежных поездок, скорейшее изгнание. Один житель заявил, что подарил бы Зеленскому билет в крематорий. День рождения Зеленского прошел 25 января, ему исполнилось 48 лет.

Ранее сообщалось, что маникюр жены Зеленского стал «горячей» новостью на фоне блэкаутов и возмутил украинцев. В соцсетях подвергли первую леди критике и посчитали новости подобного рода на фоне тяжелой ситуации на Украине лицемерием и отрывом от реальности.