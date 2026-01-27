Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:42, 27 января 2026Культура

Звезда «Моей прекрасной няни» высказалась о работе с Заворотнюк

Актриса Олеся Железняк рассказала о работе с Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Моя прекрасная няня»

Актриса Олеся Железняк, известная по роли в культовом сериале «Моя прекрасная няня», рассказала о совместных съемках с Анастасией Заворотнюк. Ее слова передает «Газета.Ru».

Железняк считает, что Заворотнюк стала первой крупной звездой после завершения эпохи советского кино. Актриса вспоминает, как на столе Анастасии стояли стопки писем от поклонников до потолка.

«Мы не то чтобы дружили, у Насти была своя жизнь — мероприятия, интервью, жизнь звезды. У меня — театр. Она свою жизнь очень любила, это давало ей силы» — сообщила Олеся.

Она отмечает, что, несмотря на звездный статус, работать с Заворотнюк было комфортно.

Ранее стало известно, что мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина публично поблагодарила фигуриста Петра Чернышева, вдовца артистки, за ледовое шоу «Щелкунчик».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok