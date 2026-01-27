Звезда «Моей прекрасной няни» высказалась о работе с Заворотнюк

Актриса Олеся Железняк рассказала о работе с Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»

Актриса Олеся Железняк, известная по роли в культовом сериале «Моя прекрасная няня», рассказала о совместных съемках с Анастасией Заворотнюк. Ее слова передает «Газета.Ru».

Железняк считает, что Заворотнюк стала первой крупной звездой после завершения эпохи советского кино. Актриса вспоминает, как на столе Анастасии стояли стопки писем от поклонников до потолка.

«Мы не то чтобы дружили, у Насти была своя жизнь — мероприятия, интервью, жизнь звезды. У меня — театр. Она свою жизнь очень любила, это давало ей силы» — сообщила Олеся.

Она отмечает, что, несмотря на звездный статус, работать с Заворотнюк было комфортно.

Ранее стало известно, что мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина публично поблагодарила фигуриста Петра Чернышева, вдовца артистки, за ледовое шоу «Щелкунчик».