Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:54, 20 января 2026Культура

Мать Заворотнюк публично обратилась к вдовцу актрисы Чернышеву

Мать Заворотнюк публично поблагодарила вдовца актрисы Чернышева за ледовое шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Петр Чернышев

Петр Чернышев. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина публично поблагодарила фигуриста Петра Чернышева, вдовца Заворотнюк, за ледовое шоу «Щелкунчик». Соответствующий пост опубликовала дочь Анастасии Заворотнюк Анна на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя блогерша показала, как мать актрисы поздравила всех присутствовавших с прошедшим Новым годом и Рождеством, а также выразила признательность артистам шоу «Щелкунчик» за их выступление.

«Вы можете дарить настоящее счастье! Мы уйдем сегодня с таким радостным чувством», — сказала Валентина Заворотнюк, назвав фигуриста Петенькой.

Ранее видео с дочерью Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Милой растрогало пользователей сети. На кадрах показаны репетиции семилетней девочки в театральной студии, где она показывает актерский этюд, передавая отцу в руки «ежика».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

    Перечислены замедляющие работу компьютера программы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok