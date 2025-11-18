Культура
14:17, 18 ноября 2025Культура

Видео с младшей дочерью Заворотнюк растрогало пользователей сети

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Super.ru

Редкое видео с дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Милой растрогало пользователей сети. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

На кадрах запечатлены занятия семилетней Милы в театральной студии. Девочка готовится к очередному представлению — она показывает актерский этюд, передавая отцу в руки «ежика».

Ранее дочь Заворотнюк и Чернышева отпраздновала седьмой день рождения. Родные устроили ребенку сюрприз дома с аниматорами и тортом. На видео девочка в окружении семьи и аниматоров задувает свечи на торте, после чего начинает играть музыка.

