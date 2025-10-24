Культура
Дочь Заворотнюк отпраздновала семилетие

Дочь Заворотнюк и Чернышева Мила отпраздновала семилетие в окружении родных
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Spletnik

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Мила отпраздновала седьмой день рождения. На это обратил внимание сайт Spletnik.

Родные устроили ребенку сюрприз дома с аниматорами и тортом. «День рождения у Милочки. Она становится старше, а я продолжаю восхищаться ее ярким внутренним светом и невероятной энергией!» — подписала кадры старшая сестра Милы Анна Заворотнюк.

На видео девочка в окружении семьи и аниматоров задувает свечи на торте, после чего начинает играть музыка.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на новость о создании ремейка сериала «Моя прекрасная няня», который прославил ее маму.

Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году, а в 2018-м у пары родилась дочь Мила. В 2020 году стало известно, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили глиобластому — рак головного мозга. Она прошла через несколько операций и курсов химиотерапии, однако лечение не дало результатов. Артистки не стало в мае 2024 года. Сообщалось, что супруг ухаживал за ней до последних дней ее жизни.

    Все новости