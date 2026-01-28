Реклама

12:00, 28 января 2026Из жизни

Абитуриент-неудачник отрубил себе ногу ради поступления в медицинский колледж

В Индии юноша отрубил себе ногу ради поступления в медколледж
Никита Савин
Никита Савин

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Индии полицейские разоблачили юношу, который отрубил себе ногу ради поступления в медицинский колледж. Об этом пишет The Hindu.

18 января Акаш Бхаскар из населенного пункта Халилпур, штат Уттар-Прадеш, сообщил в полицию, что некие злоумышленники напали на его младшего брата Сураджа и отрубили ему ступню. Сразу же началось расследование и поиски преступников. Однако сотрудники полиции быстро заметили, что, хотя у Сураджа действительно отсутствовала ступня, он путался в показаниях о нападении.

Вскоре выяснилось, что молодой человек дважды пытался поступить в местный медицинский колледж, но не смог сдать экзамены. Затем в телефоне абитуриента-неудачника обнаружили подозрительные записи и телефон некой женщины. После ее допроса и изучения памяти гаджета следователи пришли к выводу, что на Сураджа никто не нападал, он самостоятельно решил отрубить себе ступню, чтобы воспользоваться квотой медколледжа на прием инвалидов.

В данный момент Сурадж восстанавливается в частной клинике. В полиции заявили, что после двух неудачных попыток поступления в колледж юноша повредился рассудком и решил ампутировать себе ногу, чтобы стать врачом. В прокуратуре заявили, что пока не понимают, по каким статьям предъявить ему обвинения.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к пяти годам тюрьмы насильника, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда. Николаса Алавердяна арестовали за надругательства над двумя девушками, совершенные в 2008 году.

    Обсудить
