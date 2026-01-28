Реклама

04:03, 28 января 2026

Бывшего главного нарколога России освободили из колонии

РИА Новости: Экс-главного нарколога России Брюна освободили от отбытия наказания
Марина Совина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, осужденного по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Он уточнил, что решение об освобождении Брюна было принято в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы.

Брюн был приговорен к семи годам колонии общего режима в октябре 2024 года. Ему также назначили штраф в размере 850 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности на 2,5 года. Суд признал Брюна виновным в хищении 137 миллионов рублей, выделенных на закупку тест-контейнеров для сдачи анализов.

