09:33, 28 января 2026

Бывшей первой леди Южной Кореи вынесли приговор

Экс-первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к году и 8 месяцам тюрьмы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорена к году и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Yonhap.

Группа специального прокурора признала Ким Гон Хи виновной по делу о получении предметов роскоши от Церкви Объединения. При этом суд вынес оправдательный приговор по двум другим обвинениям.

В частности, экс-первая леди обвинялась в несоблюдении правил финансирования политических кампаний и участии в схеме манипулирования акциями, в результате чего Ким Гон Хи якобы получила прибыль в размере 564 тысяч долларов.

Ранее центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы.

