Чехия отменила ограничение для российских дипломатов

МИД Чехии отменил ужесточение правил поездок для российских дипломатов

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии отменило ужесточение правил поездок для российских дипломатов, которое было инициировано предыдущим правительством и вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил портал Seznam Zprávy со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Министр иностранных дел Петр Мацинка отменил меры (...) по ограничению поездок российских дипломатов в страны ЕС, которые были инициированы предыдущим чешским правительством премьера Петра Фиалы», — утверждается в публикации.

Ограничительные меры должны были вступить в силу 25 января. По условиям санкционного пакета, российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, обязаны уведомлять власти государства Шенгенской зоны, границу которого они намерены пересечь, включая случаи транзитного проезда.

В октябре минувшего года ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас добавила, что пакет ограничивает передвижения российских дипломатов, «чтобы противостоять попыткам дестабилизации».