15:53, 28 января 2026

Чехия отменила ограничение для российских дипломатов

МИД Чехии отменил ужесточение правил поездок для российских дипломатов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Фото: Wikipedia

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии отменило ужесточение правил поездок для российских дипломатов, которое было инициировано предыдущим правительством и вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил портал Seznam Zprávy со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Министр иностранных дел Петр Мацинка отменил меры (...) по ограничению поездок российских дипломатов в страны ЕС, которые были инициированы предыдущим чешским правительством премьера Петра Фиалы», — утверждается в публикации.

Ограничительные меры должны были вступить в силу 25 января. По условиям санкционного пакета, российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, обязаны уведомлять власти государства Шенгенской зоны, границу которого они намерены пересечь, включая случаи транзитного проезда.

В октябре минувшего года ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас добавила, что пакет ограничивает передвижения российских дипломатов, «чтобы противостоять попыткам дестабилизации».

