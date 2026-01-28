Девушка захотела бесплатно прорваться на вечеринку подруги и прослыла стервой

Пользовательница Reddit с ником GlimmerElsewhere пожаловалась на свою подругу, решившую впервые за несколько лет отпраздновать свой день рождения в большой компании. Девушка поддерживала эту идею, пока не узнала, что за участие в торжестве гостям придется заплатить.

«Вечеринка должна стать грандиозной: кейтеринг из ее любимого заведения, выступление любимого артиста, украшения и так далее. Только гонорар артистов составит 605 долларов, а кейтеринг обойдется еще примерно в 100-200 долларов, если она пригласит 25-30 человек, как и планировала. Суммарно на организацию она потратит около тысячи долларов», — написала автор.

Чтобы немного снизить свои собственные расходы, подруга решила за подтверждение участия в мероприятии брать с гостей по 25 долларов (примерно 1900 рублей). Когда она спросила у автора, что та думает по этому поводу, GlimmerElsewhere назвала эту затею чушью.

«Никто из нашей компании не станет платить 25 долларов за вечеринку по случаю дня рождения, на которую его пригласили. Если меня пригласили, я должна пойти бесплатно и потратить деньги на подарок для именинницы. А не тратить их на развлечения, которые должны быть доступны всем. Она обозвала меня стервой и велела убираться», — заключила автор.

Другие пользователи согласились с оценкой именинницы. По их мнению, озвученная сумма — вполне нормальный и справедливый вклад в общую вечеринку, а автор может считать, что эти 25 долларов — и есть ее подарок.

