07:00, 29 января 2026

Клишина рассказала об отобранной у нее квартире в Твери

Дарья Клишина рассказала об отобранной у нее квартире в Твери
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о том, что власти Твери отобрали у нее однокомнатную квартиру, подаренную в 2011 году. Спортсменка высказалась на канале Виктора Кравченко в YouTube.

«Условия были такими: в собственность я могу перевести ее, если выступлю на Олимпиаде, завоюю медаль на чемпионате мира или достигну определенной выслуги лет. Мне все говорили, что эта квартира в любом случае останется мне, и можно не думать ни о каких мелочах», — заявила спортсменка.

Клишина рассказала, что в прошлом году квартиру у нее отобрали. «Меня выписали из этой квартиры, сейчас я бомж, у меня нет прописки. Мне говорили, что для перевода в собственность нужно быть действующей спортсменкой, но тогда я была только что родившей мамой, когда начался весь этот процесс», — добавила россиянка.

Легкоатлетка отметила, что процесс длился около года, но ключи от квартиры в итоге пришлось отдать. «Кому конкретно ее отдали — непонятно, но было сказано, что военным», — заявила Клишина.

Клишина переехала в США в 2013 году. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.

