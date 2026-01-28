Реклама

06:07, 28 января 2026Бывший СССР

Командир ВСУ дал издевательский совет бойцу на грани нервного срыва

Марина Совина
Фото: Andriy Andriyenko / UAF / Reuters

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) дал по рации издевательский совет своему подчиненному на передовой. Запись радиоперехвата попала в распоряжение РИА Новости.

Боец пожаловался, что даже не может попить воды, поскольку она замерзла. Военнослужащий попросил его поменять при первой возможности, поскольку он остался без сил и «уже на грани».

В ответ командир посоветовал подышать. «Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох. Соберись, друг, держи себя в руках», — сказал он.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что украинцам нужно рычать по утрам. «Надо верить в себя, как лев. Вставайте и рычите "р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение», — посоветовала она во время обсуждения экономических реформ на Украине.

