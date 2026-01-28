Командир ВСУ дал издевательский совет бойцу на грани нервного срыва

Командир ВСУ посоветовал бойцу на грани нервного срыва подышать

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) дал по рации издевательский совет своему подчиненному на передовой. Запись радиоперехвата попала в распоряжение РИА Новости.

Боец пожаловался, что даже не может попить воды, поскольку она замерзла. Военнослужащий попросил его поменять при первой возможности, поскольку он остался без сил и «уже на грани».

В ответ командир посоветовал подышать. «Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох. Соберись, друг, держи себя в руках», — сказал он.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что украинцам нужно рычать по утрам. «Надо верить в себя, как лев. Вставайте и рычите "р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение», — посоветовала она во время обсуждения экономических реформ на Украине.