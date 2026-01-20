Реклама

16:29, 20 января 2026

Глава МВФ посоветовала украинцам рычать по утрам

Глава МВФ Георгиева призвала украинцев рычать по утрам для уверенности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Украинцам нужно рычать по утрам, чтобы чувствовать себя уверенно и сохранять веру в себя. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Видео с ее выступлением публикует RT в Telegram-канале.

«Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите "р-р-р-р". Уверенность в себе имеет значение», — посоветовала Георгиева во время обсуждения экономических реформ на Украине.

Глава МВФ также призвала Украину отказаться от субсидирования электроэнергии и отопления и завершить процесс присоединения к Евросоюзу (ЕС).

Ранее Кристалина Георгиева заявила о финансовых сложностях для мировой экономики, если ресурсы, которые вложили в искусственный интеллект, не поспособствуют росту производительности.

