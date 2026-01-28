Любовь российских туристов к Турции объяснили фразой «как дома»

Любовь российских туристов к отдыху на курортах Турции объяснили фразой «как дома». Об этом говорится в материале сервиса Onlinetours Premium, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметила эксперт сервиса Ольга Исакина, в Турции местные адаптировались к постоянному потоку российских туристов и стараются создать для них максимально комфортные условия. К примеру, персонал во многих отелях говорит на русском языке, а в ресторанах зачастую есть привычные россиянам блюда.

«Интересно, что в Анталье даже можно найти отель, стилизованный под московский Кремль — Kremlin Palace, своеобразный манифест крепких и дружеских отношений между Россией и Турцией», — заметила Исакина.

Кроме того, на популярность турецких курортов у россиян влияют безвизовый въезд, близость и система «все включено». Также в Турции можно найти курорты и отели на разный бюджет.

Ранее курорты Турции и Кубы назвали любимыми направлениями с all Inclusive у россиян. На них приходится до 94 процентов всех резервирований.

