MAX стал одним из самых быстроразвивающихся сервисов в мире

Кириенко: MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов в мире

Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Он отметил, что пользователями мессенджера стали 89 миллионов человек. При этом 60 миллионов из них используют MAX ежедневно.

«Сегодня уже 89 миллионов пользователей, думаю, что к выходным будет 90 миллионов», — заявил Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

MAX — российский мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. Недавно в сервисе появилась функция записи к врачу — для этого пользователю необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах».