Москалькова рассказала о судьбе эвакуированных украинцев

Москалькова: Эвакуированные украинцы могут вернуться или уехать в другие страны

Украинцы, которых эвакуировали из зоны боевых действий на территорию России, могут вернуться на родину или уехать в другие страны. Об их судьбе рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что она вместе с коллегами из Курской и Орловской областей продолжает помогать жителям украинского города Сумы, эвакуированным во время боевых действий.

«Хотим обратить внимание на большую разницу между курскими, которых держат в заложниках и не разрешают им покидать помещение, и этими украинскими гражданами, которые окутаны сегодня заботой и могут совершенно свободно вернуться на Украину или в любую другую страну», — пояснила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила, что за 2025 год из плена удалось вернуть 1851 российского военнослужащего. По ее словам, возвращение военнопленных оказалось возможным благодаря усилиям президента России, ведомств, спецслужб, а также переговорам с украинской стороной.