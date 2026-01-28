Москвичам ответили на вопрос о погоде на майские праздники

Климатолог Клименко: Погоду в мае в настоящее время предсказать невозможно

Согласно данным погодных ресурсов, в 2026 году май будет теплым. Однако с точностью погоду на такой длительный срок предсказать невозможно, заявил aif.ru климатолог Владимир Клименко.

Согласно статистике последних 18 лет, с 1 по 3 число температура будет держаться на уровне плюс 16 градусов днем и опускаться до плюс 6 ночью. С 9 по 11 мая ожидается плюс 17-18 днем и плюс 7-8 градусов ночью.

Однако, по словам Клименко, ни один метеоролог не может предсказать погоду дальше чем на неделю. Опубликованные выше данные он назвал сценариями и отметил, что через три месяца погода может быть абсолютно любой — от снегопада до тропической жары.

В 2025 году с 1 по 4 мая в столице температура воздуха менялась от плюс 17 до плюс 8 градусов, с 9 по 12 мая было всего плюс 8-11 градусов. Пять лет назад город накрывали ливни, а в 2016 году Москва была залита солнцем с температурой плюс 18 градусов.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 52 сантиметров.