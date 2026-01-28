Мужчина расправился с заложницей в российском городе

В Иркутске мужчина убил подопечную фонда жертв домашнего насилия и сдался

В Иркутске расследуется нападение на подопечную благотворительного фонда «Оберег» жертв домашнего насилия. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Накануне вечером разъяренный мужчина на остановке возле здания фонда взял в заложники оказавшуюся там незнакомую ему женщину. Он, угрожая ножом, насильно увел ее к себе домой и несколько часов удерживал. На переговоры с ним приехали полицейские. Глубокой ночью мужчина сдался. Он признался, что расправился с заложницей. У нее остались двое детей, их передали бабушке.

Задержанный оказался домашним тираном. От него сбежала жена вместе с семилетним сыном, которых он терроризировал на протяжении нескольких лет. Женщина с ребенком нашли приют у фонда, рассказал руководитель «Оберега» Александр Соболев.

Ее бывший муж узнал, где они прячутся и явился к зданию фонда, в результате жертвой его мести стала другая подопечная фонда, оказавшаяся в неподходящий момент на остановке.

Ранее сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима военного, который расправился с женой из-за ее претензий.