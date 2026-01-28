Уставший от претензий жены российский военный ответил перед судом за свое преступление

В Барнауле суд приговорил военного за убийство жены

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима военного, который из-за претензий расправился со своей женой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 17 апреля 2025 года военнослужащий выпивал вместе со своей женой дома. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности. Будучи недовольным высказанными в его адрес претензиями и желая наказать супругу за это, осужденный много раз ударил женщину ножом.

