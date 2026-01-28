На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

«Укрэнерго»: В энергосистеме возник дефицит мощности, его невозможно покрыть

В энергосистеме Украины возник дефицит мощности, который невозможно покрыть. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, его слова приводит Telegram-канал компании.

«В энергосистеме возник острый дефицит мощности, который в настоящее время невозможно покрыть за счет имеющейся генерации и импорта электроэнергии. В этих условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство генерирующих объектов», — сказал Зайченко.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.