Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:25, 28 января 2026Бывший СССР

На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

«Укрэнерго»: В энергосистеме возник дефицит мощности, его невозможно покрыть
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В энергосистеме Украины возник дефицит мощности, который невозможно покрыть. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, его слова приводит Telegram-канал компании.

«В энергосистеме возник острый дефицит мощности, который в настоящее время невозможно покрыть за счет имеющейся генерации и импорта электроэнергии. В этих условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство генерирующих объектов», — сказал Зайченко.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Мощнейшее уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

    Одержимую принцем Гарри женщину заметили в нескольких метрах от него в суде

    Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok