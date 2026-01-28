На Западе предрекли распад ЕС и НАТО при одном условии

Стефанини: Без военного присутствия США в Европе НАТО и ЕС распадутся

Без военного присутствия США в Европе НАТО и Европейский союз (ЕС) распадутся. Об этом заявил бывший посол Италии при альянсе Стефано Стефанини, его слова передает Financial Times (FT).

«Если убрать это присутствие, Европа, как и НАТО, распадется», — отметил он.

По словам Стефанини, доминирование США в европейской безопасности стало одной из основ интеграции в регионе, поскольку вывело спорные вопросы военного соперничества из-под контроля Европы.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что вмешательство НАТО в конфликт на Украине привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом.