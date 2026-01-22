Макгрегор: НАТО рушится из-за вмешательства в конфликт с Россией

Вмешательство НАТО в конфликт с Россией на Украине привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено», — сказал он.

Эксперт отметил, что это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией. Он также добавил, что Украина уже «побеждена, если не уничтожена».

