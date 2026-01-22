Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:57, 22 января 2026Мир

В США назвали роковую ошибку НАТО в отношении России

Макгрегор: НАТО рушится из-за вмешательства в конфликт с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вмешательство НАТО в конфликт с Россией на Украине привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено», — сказал он.

Эксперт отметил, что это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией. Он также добавил, что Украина уже «побеждена, если не уничтожена».

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия кардинально изменила планы Запада и вышла из конфронтации в более сильной позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Британии удивились одному решению Сырского

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Сын Трампа спас жизнь женщине в Лондоне

    Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд

    Гоблин рассказал о «серьезно пьющих» правоохранителях

    Звезда фильма «Чудо-женщина» показала естественную внешность на фото в бикини

    В США назвали роковую ошибку НАТО в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok