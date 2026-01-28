Реклама

16:28, 28 января 2026Ценности

Опубликованы кадры пожара в скандальном бутике Rendez-Vous в Куршевеле

В сети появились кадры пожара в бутике Rendez-Vous Russia в Куршевеле
Екатерина Ештокина

В сети появились кадры пожара в бутике Rendez-Vous Russia («Рандеву») в Куршевеле, который организовал пресс-тур с российскими звездами и угодил в скандал. Ролик публикует Baza.

На размещенном видео видно, как верхний этаж пострадавшего отеля горит ярким пламенем. При этом над зданием поднимается сильный дым. Рядом с гостиницей находится скопление людей. Между тем, пожарные активно тушат воспламенение с помощью специализированной техники.

Ранее 28 января стало известно о возгорании скандального бутика Rendez-Vous в Куршевеле. Отмечалось, что воспламенение началось на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes.

Также в январе были раскрыты детали скандального тура российских звезд в Куршевель.

