Скандальный бутик Rendez-Vous в Куршевеле загорелся

Организовавший корпоратив со звездами бутик Rendez-Vous в Куршевеле загорелся
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Baza

Бутик Rendez-Vous в Куршевеле, который организовал скандальный VIP-корпоратив с российскими звездами, загорелся. Информацию публикует Baza.

По данным издания, воспламенение началось на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes, где находится бутик Rendez-Vous. Вследствие этого более 260 человек были эвакуированы. В тушении пожара принимали участие более 140 пожарных.

Быстро локализовать возгорание специалисты не смогли, в результате чего появилась угроза для соседнего отеля Le Lana. Французское издание Ici уточнило, что четверо спасателей получили незначительные травмы.

Отмечается, что причина пожара пока не установлена.

20 января сообщалось, что известная российская сеть магазинов вывезла звезд в Куршевель и разгневала россиян. Среди знаменитостей, которые отправлялись на французский курорт, были модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов, бизнесвумен Ксения Шипилова и другие амбассадоры.

