Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:46, 28 января 2026Из жизни

Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

В Белизе победитель лотереи из-за медлительности лишился 4,2 миллиона рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

В Белизе обладатель выигрышного лотерейного билета лишился приза в 111111 белизских долларов (4,2 миллиона рублей) из-за медлительности. Об этом сообщает издание The San Pedro Sun.

Розыгрыш лотереи Million Dalla Jackpot состоялся 20 декабря 2025 года. У победителей было 30 дней на то, чтобы предъявить билет и получить деньги. Восемь обладателей выигрышных билетов сделали это вовремя, а девятый промедлил и остался без денег.

Материалы по теме:
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Невостребованный приз будет передан на благотворительность. Получателя пожертвования выберут на заседании совета директоров компании в середине февраля.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида Сью Берджесс лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного почтой письма с лотерейным билетом. Она могла получить тысячу долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok