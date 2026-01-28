Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

В Белизе победитель лотереи из-за медлительности лишился 4,2 миллиона рублей

В Белизе обладатель выигрышного лотерейного билета лишился приза в 111111 белизских долларов (4,2 миллиона рублей) из-за медлительности. Об этом сообщает издание The San Pedro Sun.

Розыгрыш лотереи Million Dalla Jackpot состоялся 20 декабря 2025 года. У победителей было 30 дней на то, чтобы предъявить билет и получить деньги. Восемь обладателей выигрышных билетов сделали это вовремя, а девятый промедлил и остался без денег.

Невостребованный приз будет передан на благотворительность. Получателя пожертвования выберут на заседании совета директоров компании в середине февраля.

