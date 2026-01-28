Подростка заставляли пронести в российскую школу подозрительный пакет

Во Владикавказе неизвестный уговаривал ученика занести в школу пакет

Неизвестный интернет-пользователь заставлял ученика занести в школу Владикавказа подозрительный пакет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, юноша переписывался в сети с незнакомцем и тот предложил ему подзаработать — от ребенка требовалось зайти в школу с пакетом. Школьник рассказал об уговорах матери и классному руководителю.

