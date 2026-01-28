Реклама

14:09, 28 января 2026Силовые структуры

Подростка заставляли пронести в российскую школу подозрительный пакет

Во Владикавказе неизвестный уговаривал ученика занести в школу пакет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AnikonaAnn / Shutterstock / Fotodom

Неизвестный интернет-пользователь заставлял ученика занести в школу Владикавказа подозрительный пакет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, юноша переписывался в сети с незнакомцем и тот предложил ему подзаработать — от ребенка требовалось зайти в школу с пакетом. Школьник рассказал об уговорах матери и классному руководителю.

Ранее сообщалось, что в Сочи дочь лишила жизни мать из-за упрека. Между ними возникла ссора, в ходе которой дочь набросилась на мать и стала ее душить. О произошедшем узнал родственник, он обратился в полицию.

