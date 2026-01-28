Дочь лишила жизни мать из-за упрека в российском регионе

В Сочи жительницу обвинили в убийстве пожилой матери после ее упрека

В Сочи 61-летнюю жительницу обвинили в расправе над пожилой матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 23 января женщина пришла домой к матери, где та высказала претензии о ненадлежащем уходе за ней. Между ними возникла ссора, в ходе которой дочь набросилась на мать и стала ее душить. О произошедшем узнал родственник, он обратился в полицию. Женщину взяли под стражу.

