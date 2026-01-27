Российская школьница с кирпичом напала на мужчину возле бара

В Петрозаводске осудят несовершеннолетнюю за попытку убийства мужчины

В Петрозаводске осудят несовершеннолетнюю за попытку расправы над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, в середине октября 2025 года несовершеннолетняя в состоянии алкогольного опьянения возле бара на проспекте Невского вступила в конфликт с 41-летним мужчиной. Используя незначительный повод, она нанесла ему удары ногами по голове и телу. Пытаясь избежать развития конфликта, пострадавший переместился во двор дома, где сел на землю рядом со строительным вагоном.

Нападавшая проследовала за ним и нанесла еще более десяти ударов ногами по жизненно важным органам, ударила трубой по телу, а затем бросила в голову кирпич. Закончить свой преступный умысел она не смогла, так как прохожие пресекли ее действия и вызвали сотрудников полиции. Она была задержана, а пострадавшему оказана медицинская помощь.

По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

