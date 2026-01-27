Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:12, 27 января 2026Силовые структуры

Российская школьница с кирпичом напала на мужчину возле бара

В Петрозаводске осудят несовершеннолетнюю за попытку убийства мужчины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anna Kondratiuk-Swiacka / Shutterstock / Fotodom

В Петрозаводске осудят несовершеннолетнюю за попытку расправы над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, в середине октября 2025 года несовершеннолетняя в состоянии алкогольного опьянения возле бара на проспекте Невского вступила в конфликт с 41-летним мужчиной. Используя незначительный повод, она нанесла ему удары ногами по голове и телу. Пытаясь избежать развития конфликта, пострадавший переместился во двор дома, где сел на землю рядом со строительным вагоном.

Нападавшая проследовала за ним и нанесла еще более десяти ударов ногами по жизненно важным органам, ударила трубой по телу, а затем бросила в голову кирпич. Закончить свой преступный умысел она не смогла, так как прохожие пресекли ее действия и вызвали сотрудников полиции. Она была задержана, а пострадавшему оказана медицинская помощь.

По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин напал с ножом на бывшую жену и дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Британия задумалась о военных методах борьбы с «теневым флотом» России

    В российском курортном городе объявили угрозу атаки БПЛА

    Звезда телешоу в слезах рассказала о раке и описала свое состояние словами «мне страшно»

    Врач посоветовала простой способ улучшить память

    Сотрудник аэропорта помог наркокурьеру ради 50 долларов и оказался в тюрьме

    «Руссо-Балтъ» представил свой первый электрокар

    Жестоко избитая российская инста-модель примирилась с обидчиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok