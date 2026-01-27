Россиянин напал с ножом на бывшую жену и дочь

В Башкирии задержали мужчину за нападение на бывшую жену и дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 23 января 42-летний местный житель приехал к своей бывшей жене в деревню Игнатовка, чтобы выяснить отношения из-за постоянно возникавших между ними конфликтов. В доме в это время находились четыре их дочери. Во время разговора снова случилась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и нанес экс-жене несколько ударов в шею и руку. Также пострадала его старшая дочь, которая попыталась защитить мать. После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия.

19-летняя девушка вызвала скорую помощь, благодаря действиям медработников ее жизни ничто не угрожает, но ее мать получила ранения, несовместимые с жизнью.

Оперативные сотрудники МВД задержали подозреваемого в доме у его знакомого. С обвиняемым проведены следственные действия и назначены необходимые экспертизы.

