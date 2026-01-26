Россиянин из-за своих подозрений напал с ножом на таксиста

В Волгоградской области осудили мужчину, напавшего с ножом на таксиста

В Волгоградской области осудили мужчину, напавшего с ножом на таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, 5 октября 2025 года 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ножом два удара в грудь и предплечье таксисту, который привез его бывшую супругу. Ему показалось, что он является ее новым возлюбленным. Пострадавший оказал активное сопротивление, поэтому преступный умысел не был доведен до конца.

Подсудимый не признал вину в содеянном.

Суд приговорил его шести годам колонии строгого режима.

