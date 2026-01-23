Дорожный конфликт в российском селе закончился расправой

Жителя КБР приговорили к 8 годам за убийство из-за дорожного конфликта

Суд приговорил к восьми годам строгого режима 25-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики (КБР), который расправился с мужчиной из-за дорожного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Как установил суд, конфликт начался 15 июня 2024 года в селе Нижний Черек. Мужчины повздорили из-за ситуации на дороге и подрались. Спустя несколько дней они вновь встретились в поле. В ходе драки молодой житель КБР выстрелил в 38-летнего оппонента из пистолета, который он заранее похитил у знакомого, и пырнул его ножом. Потерпевший не выжил, а нападавший скрылся на его авто.

Суд признал злоумышленника виновным по статьям 226 («Хищение огнестрельного оружия»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 105 («Убийство») и 166 («Угон») УК РФ. Прокуратура намерена обжаловать приговор.

