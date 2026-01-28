Реклама

Россия
23:00, 28 января 2026Россия

Путин пообещал продолжить работу над сохранением вечных ценностей

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости/ Pool

Работа над сохранением вечных ценностей ведется и будет продолжена. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

«Вечные ценности — они же, по большому счету, единые (...) Мы вместе — именно вместе — работали над этим, работаем и будем это делать в будущем для интересов всей страны, в интересах всей страны», — сказал российский лидер.

В декабре 2025 года сообщалось, что российские консульские учреждения, расположенные в Испании, оформили десятки виз для иностранцев, которые разделяют духовно-нравственные ценности России.

