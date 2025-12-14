Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:32, 14 декабря 2025Путешествия

Названо число выданных виз для разделяющих российские ценности испанцев

В Испании оформили около 40 виз для разделяющих российские ценности граждан
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские консульские учреждения, расположенные в Испании, оформили десятки виз для иностранцев, которые разделяют духовно-нравственные ценности России. Эта программа позволяет заявителям переехать в Россию, о чем журналистам РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Испании Кирилл Будаев.

По словам дипломата, подобные визы позволяют заявителю по переезду в Россию оформить разрешение на временное проживание согласно упрощенной процедуре. Как уточняется, в общей сложности российские консульства в Испании оформили порядка 40 таких виз.

Указ об оказании соответствующей гуманитарной поддержки был подписан в 2024 году российским президентом Владимиром Путиным. В нем говорится, что приехавшие в Россию иностранцы смогут временно жить в стране. Сделать это можно будет в связи с неприятием политики своих стран. Уровень владения русским языком подтверждать не потребуется.

Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов заявил, что Испания требует от россиян визу даже для транзита. Кроме того, некоторые европейские страны ввели дополнительные требования, в том числе наличие страховки, сделанной в Европейском союзе и банковских счетов на его территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    В России рассказали о наличии у ВСУ «расценок» за убийство журналистов

    На Западе высмеяли Рютте за слова о войне с Россией

    В ООН призвали США освободить захваченный танкер с венесуэльской нефтью

    Названо число выданных виз для разделяющих российские ценности испанцев

    В США напомнили о неизлечимой болезни из-за смерти рабочего

    Стармер и фон дер Ляйен заявили о «поворотном моменте» для Украины

    Москалькова сообщила о 500 обращениях от политзаключенных на Украине

    Термин «зажировка» вошел в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok