Россиян предупредили о новых требованиях Испании по транзитным визам

Эксперт Максимов: Испания требует от россиян визу даже для транзита

Испания стала требовать от россиян оформлять визу даже для транзитных перелетов, в том числе в Латинскую Америку. Об этом рассказал ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

Он отметил, что до 2025 года таких ограничений не было. Максимов также напомнил и о других сложностях, с которыми сталкиваются российские туристы. В частности, некоторые европейские страны ввели дополнительные требования, в том числе наличие страховки, сделанной в Европейском союзе (ЕС) и банковских счетов на его территории.

Ранее визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений на 2025 год.