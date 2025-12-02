Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:19, 2 декабря 2025Путешествия

Россиян предупредили о новых требованиях Испании по транзитным визам

Эксперт Максимов: Испания требует от россиян визу даже для транзита
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Испания стала требовать от россиян оформлять визу даже для транзитных перелетов, в том числе в Латинскую Америку. Об этом рассказал ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

Он отметил, что до 2025 года таких ограничений не было. Максимов также напомнил и о других сложностях, с которыми сталкиваются российские туристы. В частности, некоторые европейские страны ввели дополнительные требования, в том числе наличие страховки, сделанной в Европейском союзе (ЕС) и банковских счетов на его территории.

Ранее визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений на 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

    Россиянин побывал на пляже в Голландии и описал девушек там фразой «хорошие гены»

    В США объяснили нежелание привлекать Европу в переговоры по Украине

    Юрист развеял связанное с дарением квартиры распространенное заблуждение

    Россиян предупредили о новых требованиях Испании по транзитным визам

    Трамп поставил Мадуро ультиматум

    В деле о купленных на распродаже чемоданах с детскими останками поставлена точка

    Женщинам в менопаузе посоветовали чаще мастурбировать

    России предрекли победу в случае начала ядерного конфликта с НАТО

    Военный эксперт назвал последствие потери Красноармейска для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости