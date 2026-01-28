Раскрыт привозивший форму курсантам российских военных вузов фанат фюрера

В Петербурге задержан возивший форму военным курсантам фанат Гитлера

В Санкт-Петербурге задержан водитель грузовика, возивший форму курсантам российских военных вузов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, мужчина придерживался экстремистских взглядов, а в свободное от работы время высказывал в Telegram-канале мысли на тему геноцида и призывал к физической ликвидации некоторых народов. Канал также назвал его фанатом фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности. Правоохранители изъяли у него одежду с нацистскими изображениями.

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест на десять суток 54-летнего жителя Красноярска, который продемонстрировал другу татуировку с нацистской символикой.