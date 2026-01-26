Россиянин вышел из душа друга и получил десять суток ареста

Житель Красноярска получил 10 суток ареста после душа в доме у друга

Суд отправил под арест на десять суток 54-летнего жителя Красноярска, который продемонстрировал другу татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в начале января красноярец в гостях у приятеля вышел из душа, оголив плечо с татуировкой, изображающей свастику, имперского орла и погона военнослужащего нацистской Германии.

С заявлением в полицию на жителя Красноярска обратился его знакомый. Мужчину признали виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ.

Ранее суд отправил под арест на пять суток жителя Волгограда, который прогуливался по улице в плаще бундесвера с нацистскими погонами.