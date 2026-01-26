Реклама

Силовые структуры
14:26, 26 января 2026

Россиянин вышел из душа друга и получил десять суток ареста

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд отправил под арест на десять суток 54-летнего жителя Красноярска, который продемонстрировал другу татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в начале января красноярец в гостях у приятеля вышел из душа, оголив плечо с татуировкой, изображающей свастику, имперского орла и погона военнослужащего нацистской Германии.

С заявлением в полицию на жителя Красноярска обратился его знакомый. Мужчину признали виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ.

Ранее суд отправил под арест на пять суток жителя Волгограда, который прогуливался по улице в плаще бундесвера с нацистскими погонами.

