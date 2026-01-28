Реклама

12:32, 28 января 2026Силовые структуры

Раскрыт срок для устроившего рейд по российским барам с пистолетом мужчины

В Ишимбае обвиняемому в убийстве мужчины в клубе «Усадьба» запросили 24 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Ишимбае раскрыт запрашиваемый срок для мужчины, устроившего рейд по барам с купленным на черном рынке пистолетом и расправившегося с посетителем в ночном клубе «Усадьба» в апреле 2024 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Республики Башкортостан.

Обвиняемый — Мерзпетуни Галустян. Гособвинитель запросил для него 24 года колонии.

Фигуранту предъявлено обвинение по статьям 222 («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия»), 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений») и 105 («Убийство») УК РФ.

В начале апреля 2024 года обвиняемый поссорился в баре с двумя компаниями. В результате ссора переросла в драку. Он выстрелил из пистолета в одного из противников, но попал в голову 23-летнему посетителю, который не принимал участия в конфликте. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

