Экономика
11:02, 28 января 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафах за катание с горки в неположенных местах

Юрист Печников: Катание детей с горок в неположенных местах чревато штрафом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Катание детей с горок в местах, где это опасно и не предусмотрено, чревато для родителей штрафом. Об этом россиян предупредил юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт напомнил, что, в соответствии со статьей 63 Семейного кодекса, родители обязаны воспитывать ребенка и заботиться о его здоровье, а также о его физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. По словам специалиста, родителей, разрешающих детям кататься с горок в неположенных местах и тем самым подвергающих их риску получить серьезную травму, могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Так, в качестве наказания им вынесут предупреждение или оштрафуют на сумму от 500 до 2000 рублей.

Помимо этого, Печников отметил, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также при совершении в отношении детей противоправных либо иных неправомерных действий родителей могут ограничить в родительских правах или лишить их. Соответствующие меры, добавил он, принимаются только в судебном порядке, при участии прокурора и органов опеки.

Ранее россиянам рассказали, какое наказание грозит за неправильно выброшенную новогоднюю елку.

